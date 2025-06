Basket, Serie A1: top&flop della terza giornata

In attesa del posticipo di questa sera tra Montepaschi Siena e Granarolo Bologna, la terza giornata del campionato di massima serie ha fatto segnare anche questa volta sorprese e conferme.

Ecco i top & flop di giornata…

TOP

Phil Goss: Roma perde al fotofinish ad Avellino, ma il suo ultimo quarto con 12 punti è da incorniciare ed ha dato il là alla (tentata) rimonta dei capitolini.

Piero Bucchi: la sua Enel Brindisi in casa è un rullo compressore e dopo l’impresa all’esordio contro Milano, si è ripetuta asfaltando la Vanoli Cremona.

Daniele Cinciarini: protagonista nella prima vittoria di Montegranaro, il suo ventello rifilato a Reggio Emilia può essere la scossa decisiva per la guardia cremonese e la sua squadra.

FLOP

Vanoli Cremona: gli uomini di coach Gresta sono ancora fermi al palo in classifica, ma ciò che preoccupa è la disfatta di ieri a Brindisi.

Filippini, Quarta e Martolini: la terna arbitrale di Caserta-Milano si rende protagonista in negativo nell’ultimo quarto, contribuendo ad innervosire una gara già dall’alto contenuto emotivo…

Umana Venezia: non per la sconfitta contro Varese che ci può stare, ma l’1/9 da tre è un dato da dimenticare in fretta per il quintetto di coach Mazzon.

