Basket, Serie A1: top&flop della seconda giornata

La seconda giornata del campionato di Serie A1 va in archivio, ma ha regalato anche in questo turno diverse sorprese: riviviamola con i top& flop di giornata.

Top

Grissin Bon Reggio Emilia: i reggiani compiono l’impresa di giornata battendo la corazzata Siena e riscattano lo stop nella prima giornata.

Pasta Reggia Caserta: ad inizio stagione la davano tutti per spacciata, invece il quintetto di coach Molin è partito alla grande con due vittorie in altrettante gare.

Acea Roma: l’unica tra le grandi ad essere partita con regolarità. Che possa essere l’anno giusto?

Flop

Sutor Montegranaro: passino le due sconfitte che possono starci contro Roma in casa e Venezia in trasferta. In laguna però i marchigiani hanno fatto acqua da tutte le parti…

Montepaschi Siena: a Reggio Emilia arriva la prima battuta d’arresto stagionale, la seconda consecutiva considerando anche l’Eurolega.

Vanoli Cremona: l’obiettivo è la salvezza, ma perdere tra le mura amiche seppur contro una buona Bologna inizia a far male per la classifica.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com