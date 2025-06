Basket, Serie A1: top & flop della prima giornata

Sono passati appena 40′, ma in Serie A1 la prima giornata di campionato ha già dato dei verdetti importanti.

TOP

Piero Bucchi: la vittoria della sua Enel Brindisi contro la corazzata Milano è il classico exploit della prima giornata ed è anche una bella rivincita per il coach, ex di turno.

Montepaschi Siena: il budget è ridotto, ma la corazzata senese fa sempre paura e la prima vittoria in campionato contro Cremona è una ulteriore dimostrazione.

Sandro Dell’Agnello: Al primo vero debutto in massima serie con il suo manipolo di giovani espugna il parquet della ben più quotata Avellino e conquista due punti importantissimi.

FLOP

Alessandro Gentile: Pessimo esordio per la sua squadra, lui da capitano non fa meglio facendosi espellere nel finale nervoso.

Sidigas Avellino: esordire con una sconfitta in casa non è certamente il massimo per la squadra irpina, accreditata ai nastri di partenza come possibile outsider per il tricolore.

