Basket, Serie A1: Siena travolge Bologna

Va alla Montepaschi Siena il posticipo della terza giornata di Serie A1: i senesi asfaltano la Granarolo Bologna, alla prima sconfitta stagionale, con un netto 89-65: i campioni d’Italia partono subito con il piede pigiato sull’acceleratore e già dopo il primo quarto scavano un solco con gli avversari che chiudono sul -14.

Il vantaggio aumenta anche nel secondo periodo, con i senesi che vanno al riposo lungo sul +19, frutto di un 56-37. Bologna non riesce a rimettersi in carreggiata e Siena, guidata da Rochestie, Viggiano ed Ortner (tutti in doppia cifra ndr) aumenta il vantaggio anche nel terzo periodo.

Siena amministra con tranquillità il vantaggio ed anche nell’ultimo quarto gioca in scioltezza e chiude sul 89-65.

