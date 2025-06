Basket, serie A1 maschile: la presentazione delle squadre

Dopo aver analizzato la corsa al tricolore, le possibili outsider e sorprese del campionato e la lotta salvezza, è tempo di passare in rassegna tutti i 16 organici che parteciperanno al prossimo campionato di serie A1.

SIENA – Conferme: T. Ress, B. Ortner, D. Hackett

Arrivi: D. Cournooh (p/g, Biancoblù Bologna), M. Udom (a, Firenze), M. Crespi (allenatore, promosso), O. Hunter (a/c, ), E. Green (p, Virginia Tech), T. Rochestie (g, Biella) K. English (a, Fort Wayne – NBDL), J. Carter (a, San Pietroburgo) J. Viggiano (a, Brindisi)S. Nelson (a, Gran Canaria)

Partenze: D. Moss (a, Milano), L. Banchi (allenatore, Milano), B. Brown (p, Dongguan Leopards), A. Rasic (p, ?), D. Christmas (g, ?), L. Lechtaler (c, Trento), K. Kangur (a, Milano), M.Carraretto (g, Verona), B. Eze (c, ?), V. Sanikidze (a, Saragozza?)

Da sette anni campioni in carica, ma quest’anno avranno un budget ridotto: Hackett, Kangur, Ortner, Carraretto e Ress, sono i riconfermati, mentre Cournooh rientra dal prestito e rinforza la panchina.

ROMA – Conferme: J. Taylor, L. D’Ercole, P. Goss, B. Jones, A. Tonolli

Arrivi: L. Dalmonte (allenatore, Fenerbahce), Q. Hosley (a, Zielona Gora), F. Fucà (vice allenatore, Imola), C. Eziukwu (c, Panelefsiniakos), T. Mbakwe (c, Minnesota – NCAA), J. Baron (g, Kuban), R. Moraschini (g, Bologna), A. Righetti (a, Ferentino)

Partenze: P. Lorant (a/c, Spagna?), A. Czyz (a/c, Cremona?), L. Datome (a, Detroit-NBA), G. Lawal (c, Riga) M. Maffezzoli (vice allenatore, Sassari), M. Calvani (allenatore, ?), A. Dagunduro (g/a, ?), B. Bailey (g, ?)

Taylor, Goss e D’Ercole ed Hosley a raccogliere l’eredità pesante lasciata da Gigi Datome: senza Eurolega, ma sulle ali dell’entusiasmo di un anno miracoloso.

VARESE – Conferme: D. Sakota, A. Polonara, A. De Nicolao, E. Rush, E. Ere

Arrivi: F. Frates (allenatore) A.Coleman (g, Nymburk), K. Clark (p, Venezia), M. Scekic (c, Cantù), F. Hassell (c, Hapoel Holon) N. Mei (g, Ostuni)

Partenze: F. Vitucci (allenatore, Avellino), M. Green (p, Khimki), A. Banks (g, ?), B. Dunston (c, Olympiacos), B. Cerella (g, Milano), J. Talts (c, Tartu)

Kee Kee Clark play e come esterni Ere ed Aubrey Coleman, con De Nicolao e Rush pronti a dare il loro apporto dalla panchina.

CANTU’ – Conferme: P. Aradori, M. Cusin, A. Abass, J. Ragland, M. Leunen

Arrivi: P. Sacripanti (allenatore, Caserta), M. Oldoini (vice allenatore, Caserta) S. Gentile (p/g, Caserta), M. Jenkins (g, Brescia), A. Uter (c, Maccabi Rishon), R. Rullo (g, Pistoia) M. Jones (a, Hub Jets)

Partenze: A. Trinchieri (allenatore, Kazan), E. Molin (vice allenatore, Caserta), N. Mazzarino (g, Malvin), J.Tabu (p, Saragozza), S. Mancinelli (a, Torino) J. Brooks (a, Caserta), M. Scekic (c, Varese) J. Smith (p, Verona)

Pino Sacripanti in panca ed i riconfermati Ragland, Aradori, Leunen e Cusin: volti nuovi Michael Jenkins, Stefano Gentile ed Adrian Uter.

SASSARI – Conferme: R. Sacchetti (allenatore), M. Vanuzzo, G. Devecchi, B. Sacchetti, D. Diener, T. Diener

Arrivi: A. Tessitori (c, Forlì) M.Maffezzoli (vice allenatore, Roma), M. Green (p, Milano), L. Johnson (c, Avellino), O. Thomas (a, Samara), C. Green (a, Orleans), J. Fernandez (p, Milano)

Partenze: U. Ducarello (vice allenatore, Barcellona PdG), M. Pinton (p, Barcellona PdG), T. Easley (c, Venezia), D. Gordon (a/c, Banvit), S. Becirovic (p/g, Foolad Mahan – Iran)

I cugini Diener, Meo Sacchetti e suo figlio Brian, Vanuzzo e Devecchi riconfermati, Marques Green, Omar Thomas e Linton Johnson, giunti in blocco da Avellino: in Sardegna quest’anno il tricolore è più di un sogno…

MILANO – Conferme: N. Melli, A. Gentile, K. Langford

Arrivi: L. Banchi (allenatore, Siena), J. Fernandez (p, Brescia), D. Moss (a, Siena), S. Samuels (a/c, Cleveland-NBA), B. Cerella (g, Varese), M. Haynes (p, Artland) C.J. Wallace (a, Barcellona), M. Tourè (p, Omegna), C. Jerrells (p, Maine Red Claws), A. Gigli (a/c, Bologna), K. Kangur (a, Siena)

Partenze: S. Scariolo (allenatore, Vitoria), A. Fotsis (a, Panathinaikos), J. Giachetti (p, Venezia) I. Bourousis (c, Real Madrid), M. Green (p, Sassari), M. Hairston (a, Barcelona? Fenerbahce?), J. Fernandez (p, Sassari), G. Basile (g, Capo d’Orlando), L. Radosevic (a/c, Alba Berlino), D. Chiotti (a/c, Bologna?)

Banchi e David Moss provenienti da Siena, Langford, Melli e Alessandro Gentile dallo scorso anno con Gigli altro nuovo innesto. L’obiettivo è sempre lo scudetto.

REGGIO EMILIA – Conferme: M. Menetti, A. Cinciarini, T. Bell, M. Antonutti, R. Cervi, G. Brunner, M. Jeremic

Arrivi: A. Filloy (g/a, Trieste), C. Karl (g, D-League), M. Frassineti (g, Imola)

Partenze: D. Taylor (g, Venezia), D. Slanina (a, ?), D. Filloy (a, Barcellona PdG)

Coby Karl per Taylor ed Ariel Filloy come nuovi innesti in un gruppo che fa leva sul buon campionato scorso: l’Eurochallenge può però distogliere energie fisiche e mentali.

VENEZIA – Conferme: A. Mazzon (allenatore), G. Rosselli, D. Magro

Arrivi: L. Vitali (p, Cremona), J. Giachetti (p, Milano), T. Easley (c, Sassari), H. Peric (a, Cremona), A. Smith (a, Samara), N. Linhart (a, Trier), D. Taylor (g/a, Reggio Emilia)

Partenze: V. Pipitone (c, Ferrara),M. Bulleri (p/g, Brindisi) K. Clark (p, Varese), Y. Diawara (a, Sassari? Olympiacos?), I. Zoroski (p, ?), T. Bowers (g, ?), J. Hubalek (a, ?), T. Fantoni (a/c, Barcellona PdG), A. Young (g, Pesaro), F. Candussi (c, Trieste), D. Marconato (c, Bologna?), S. Szewczyk (a, ?)

Mazzon ha tra le mani una bomba ad orologeria che riparte da Giachetti e Vitali in regia, Taylor in guardia, Smith in ala forte e Magro sotto canestro.

AVELLINO – Conferme: T. Dean, K. Ivanov, P. Biligha, J. Lakovic, J. Richardson, V. Spinelli, N. Dragovic

Arrivi: F. Vitucci (allenatore, Varese), D. Cavaliero (p/g, Pesaro), C. Fells (a, Hapoel Gerusalemme), W. Thomas (a, Karsiyaka)

Partenze: C. Pancotto (allenatore, ?), J. Hunter (g, ?), B. Brown (a/c, ?)

Lakovic, Dean, Richardson, Kaloyan Ivanov, Dragovic, Cavaliero e Vitucci in panchina: in Irpinia si sogna il primo scudetto della storia.

CASERTA – Conferme: Z. Jonusas, D. Marzaioli, M.Mordente, A. Michelori

Arrivi: E. Molin (allenatore, Cantù), G. Baioni (vice allenatore, inattivo) C. Roberts (a, Austin), M. Vitali (g, Biancoblù Bologna), C. Moore (c, University of Alabama Birmingham-NCAA), J. Brooks (a, Cantù), S. Hannah (p, Anzoategui Marinos), C. Tomassini (p, Torino)

Partenze: P. Sacripanti (allenatore, Cantù), M.Oldoini (vice allenatore, Cantù), S. Gentile (p, Cantù), D. Mavraides (g, ?), L. Sergio (a, ?), S. Jelovac (c, ?), Maresca (g, Barcellona Pozzo di Gotto) D. Cefarelli (g, Capo d’Orlando)

L’anno dei debutti nella città della Reggia: Molin come capo allenatore, Michele Vitali, Cefarelli e Marzaioli alla prima vera stagione in massima serie. Mordente e Michelori come senatori di un gruppo che punta alla salvezza.

CREMONA – Conferme: L. Gresta (allenatore), A. Conti, B. Chase, J. Jackson, T. Kotti ?

Arrivi: K. Ndoja (a, Brindisi), S. Spralja (a/c, Trefl Sopot), J. Rich (g, Enisey), B. Woodside (p, Ankara) C Kelly (c Hapoel)

Partenze: L. Vitali (p, Venezia), H. Peric (a, Venezia), A. Stipanovic (c, Cedevita? Bologna?), A. Johnson (p, ?), L. Harris (g, ?)

Coach Gresta riparte dal gruppo dello scorso anno con Travis Watson e Ndoja come volti nuovi.

BRINDISI – Conferme: P. Bucchi (allenatore), A. Zerini, M. Formenti

Arrivi: F. Campbell (g, Ventspils), M. Bulleri (p/g, Venezia), R. Lewis (g, Antalya), M. Todic (a, Forlì), D. James (a. Ferentino), M. Snaer (g-a, Florida State, Ncaa) J. Dyson (p, Israele) A. Aminu (c, Kersykaia)

Partenze: C. Simmons (c, Olympiacos), S. Reynolds (p, Nymburk) K. Ndoja (a, Cremona)

Bucchi si ritrova i soli Formenti e Zerini dallo scorso anno, ma avrà come terzo italiano Bulleri. Folarin Campbell e Todic completano la panchina, mentre il quintetto titolare vede Ron Lewis come guardia, Delroy James (ex Ferentino) e Akin Akingbala come ali.

MONTEGRANARO – Conferme: C. Recalcati (allenatore), L. Campani, D. Cinciarini, V. Mazzola, K. Johnson

Arrivi: J. Mayo (p/g, Mykolaiv), Z. Sakic (a, Siroki), J. Skeen (a/c, Maccabi Ashdod) M. Collins (g/a, Macabi Ashdod)

Partenze: V. Amoroso (a, Torino), T. Slay (a, Brescia), R. Freimanis (c, ?), C. Burns (a, Krasnoyarsk), F. Di Bella (p, Brescia)

Recalcati ha solo Daniele Cinciarini su cui puntare, mentre deve ricostruire un’intera ossatura.

VIRTUS BOLOGNA – Conferme: L. Bechi (allenatore), M.Imbrò, S.Fontecchio, V.Gaddefors, D. Andjusic?, G. Poeta?

Arrivi: D. Hardy (g, Barcellona PdG), S. King (c, Nancy), B. Motum (a, Washington State), M. Walsh (a, Bamberg), C. Ware (p/g, Casale Monferrato) J. Jordan (c, Los Angelese D.)

Partenze: J. Pullen (p/g, Barcelona), M. Rocca (c, Jesi), A. Gigli (a/c, Milano), S. Smith (a, ?), R. Moraschini (g, Roma), A. Landi (a/c, Capo d’Orlando?)

Gaddefors, Imbrò e Simone Fontecchio come conferme e l’enigma Poeta da sciogliere: altri due anni di contratto, ma il play campano non rientra più nei piani del club.

PESARO – Conferme: A. Traini, A. Amici, S. Flamini?

Arrivi: S. Dell’Agnello (allenatore, Forlì), A. Pecile (p, Bologna), M. Trasolini (a, Santa Clara), O.D. Anosike (c, Siena – NCAA), B. Musso (g, Forlì), E. Turner (g, Texas A&M), A. Young (g, Venezia), A. Bartolucci (a, Ostuni)

Partenze: D. Cavaliero (p/g, Avellino), A. Crosariol (c, Vitoria?), A. Barbour (a, ?)

Ario Costa presidente, Stefano Cioppi ds e Sandro Dell’Agnello coach: budget risicato per queste tre vecchie glorie del parquet che puntano sulla pesaresità con Traini ed Amici cresciuti nel vivaio e Flamini ed Andrea Pecile a fare da chioccia. Sotto c’è il naturalizzato Trasolini, ma il pacchetto degli stranieri sarà la chiave di volta.

PISTOIA – Conferme: D. Cavaliero (p/g, Avellino), A. Crosariol (c, Vitoria?), A. Barbour (a, ?)

Arrivi: B. Wanamaker (g, Limoges), J. Johnson (a, NBDL), D. Washington (a, Netanya) Ed Daniel (a, Murray State)

Partenze: M. Hicks (a, Matera), L. Saccaggi (p/g, Forlì), F. Toppo (a/c, Barcellona PdG), J. Borra (c, Omegna), A. Graves (g, Artland Dragons)

La neopromossa di coach Paolo Moretti conferma gli esperti Meini, Cortese e Galanda ma deve ancora trovare l’amalgama tra i nuovi.

Per la tabella di mercato si ringrazia http://www.dailybasket.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com