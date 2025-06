Basket, Serie A1: la presentazione della terza giornata

La terza giornata del campionato di Serie A1 presenta alcune sfide dal fascino antico ed altre molto importanti in chiave alta classifica: al Pala Maggiò di Caserta va in scena lo scontro tra i padroni di casa di coach Molin, vera sorpresa di questo inizio di stagione e l’Emporio Armani Milano di coach Banchi, rinfrancato dal primo successo in Eurolega. La mente non può non ritornare a cavallo tra gli anni 87′-90′, quando le due compagini si davano battaglia per il tricolore, vinto poi dai campani nel 1991.

Restando in Campania, altra sfida di vertice è quella tra la Sidigas Avellino e l’altra capolista Acea Roma, che tanto dirà sulle ambizioni delle due squadre in questa stagione. Sassari prova a sfruttare il fattore campo contro la matricola Pistoia, ancorata al palo dopo due turni, mentre a Montegranaro sarà sfida dal sapore salvezza quella tra i marchigiani e la Grissini Bon Reggio Emilia. Cantù e Varese non possono assolutamente fallire contro Pesaro e Venezia sui loro parquet, così come Brindisi proverà a dare seguito alla striscia positiva interna contro l’altro fanalino di coda della Vanoli Cremona.

Chiude il turno il posticipo di lusso tra i campioni d’Italia di Siena e Bologna in testa a punteggio pieno.

3° Giornata – 27/10/2013 18:15

Pasta Reggia Caserta-EA7 Emporio Armani Milano TV: Milanow

Banco di Sardegna Sassari-Giorgio Tesi Group Pistoia TV Libera

Sutor Montegranaro-Grissin Bon Reggio Emilia Teletricolore

Pall. Cantù-Victoria Libertas Pesaro TVRS

Enel Brindisi-Vanoli Cremona Cremona 1

Cimberio Varese-Umana Venezia SporTelevision

Sidigas Avellino-Acea Roma Rai Sport 1

Montepaschi Siena-Granarolo Bologna 28/10 20:30

