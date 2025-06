Basket, Serie A1: la lotta salvezza e le possibili sorprese

Domenica la prima palla a due della stagione 2013-2014: dopo aver analizzato dettagliatamente le favorite per il tricolore e le possibili outsider e sorprese del prossimo campionato, è tempo di passare al setaccio i roster che saranno immischiati nella lotta per non retrocedere in Legadue. In molti dei 7 casi analizzati, le poche risorse disponibili parlano di discorsi improntati su giovani ed americani a basso costo.

PASTA REGGIA CASERTA: Linea verde e molti esordienti a cominciare da Molin nuovo capo allenatore, Chris Roberts e Cameron Moore nei ruoli di guardia e centro, Michele Vitali alla prima vera stagione in massima serie, Mordente e Michelori a fare da saggi e guide ad i giovani Cefarelli e Marzaioli.

CREMONA: Coach Gigio Gresta, Brian Chase, Jarrius Jackson, Ndoja e la scommessa Travis Watson le armi a disposizioni dei lombardi.

BRINDISI: Bucchi riparte da Formenti, Zerini e Bulleri come italiani, con Folarin Campbell e Todic come rincalzi. A Ron Lewis, Delroy James e Akin Akingbala il compito di togliere le castagne dal fuoco.

MONTEGRANARO, PISTOIA: Due uniche certezze che hanno i nomi di coach Recalcati e Daniele Cinciarini sui quali puntare per i marchigiani, mentre la neopromossa toscana di coach Paolo Moretti conferma gli esperti Meini, Cortese e Galanda ma deve ancora trovare l’amalgama tra i nuovi.

PESARO: Ario Costa presidente, Stefano Cioppi ds e Sandro Dell’Agnello coach: parola d’ordine pesaresità, sul parquet Traini ed Amici prodotti del vivaio, Flamini ed Andrea Pecile come senatori, ma la chiave di volta saranno gli stranieri.

VIRTUS BOLOGNA: Bechi alla guida di un gruppo giovane ma esperto: Hardy, Shawn King, Akindele, Motum, Gaddefors, Imbrò e Simone Fontecchio i protagonisti nell’ultima superstite di “Basket City”.

