Basket, Serie A1: i risultati della prima giornata

Subito sorprese nella prima giornata di serie A1: a Brindisi l’Armani Milano cede al quintetto di coach Bucchi per 88-80; l’altra sorpresa di giornata arriva da Avellino, dove i biancoverdi vedono violare il Pala Del Mauro da una Scavolini Pesaro coriacea che centra il primo colpaccio stagionale.

Poche sorprese per il resto con Siena, Cantù e Varese che superano agevolmente Cremona, Pistoia e Reggio Emilia tra le mura amiche, mentre Roma in extremis batte a domicilio Montegranaro. Caserta brillante nello scontro salvezza interno contro Venezia. In corso il posticipo tra Bologna e Sassari.

SERIE A BEKO – 1° Giornata – 13/10/2013

Cimberio Varese – Grissin Bon Reggio Emilia 83-64

Montepaschi Siena – Vanoli Cremona 97-82

Pallacanestro Cantù – Giorgio Tesi Group Pistoia 87-77

Pasta Reggia Caserta – Umana Reyer Venezia 84-65

Sidigas Avellino – Victoria Libertas Pesaro 77-80

Enel Basket Brindisi – EA7 Emporio Armani Milano 88-80

S.S. Sutor Montegranaro – Acea Roma 75-78