Basket, Serie A1: 18° turno favorevole a Cantù

La terza giornata di ritorno sarà l’ultima fatta tutta d’un fiato in serie A, prima della sosta prevista per la Final Eight di Coppa Italia in programma dal 7 al 9 febbraio. Il 18° turno non prevede scontri diretti in alta classifica con le tre prime della classe attese da incontri sulla carta agevoli: Brindisi deve però stare attenta ad una Vanoli Cremona in forte crescita, mentre la Pasta Regia Caserta ogni volta che affronta l’Emporio Armani Milano gioca sempre la partita della vita, memore della forte rivalità nata a cavallo tra la fine degli anni 80′ e l’inizio degli anni 90′.

Cantù è attesa dalla trasferta di Pesaro contro l’ultima della classe e non vuole avere brutti scherzi dal quintetto di Sandro Dell’Agnello; tra le altre sfide in programma spiccano quelle tra Granarolo Bologna ed i campioni d’Italia di Siena rigenerati dal primo successo in Eurocup, mentre anche Sassari è chiamata al riscatto dopo lo stop di 7 giorni fa nel big match con Cantù ed a Pistoia ha una buona occasione per riprendere il cammino dopo lo stop infrasettimanale in Europa.

Completano il turno le sfide di metà classifica Venezia-Varese, Reggio Emilia-Montegranaro e Roma-Avellino.

3° Giornata

Umana Venezia-Cimberio Varese ore 16:30

Victoria Libertas Pesaro-Acqua Vitasnella Cantù ore 18:15

Vanoli Cremona-Enel Brindisi ore 18:15

Acea Roma-Sidigas Avellino ore 18:15

Granarolo Bologna-Montepaschi Siena ore 18:15

EA7 Emporio Armani Milano-Pasta Reggia Caserta ore 18:15

Giorgio Tesi Group Pistoia-Banco di Sardegna Sassari ore 18:15

Grissin Bon Reggio Emilia-Sutor Montegranaro ore 20:30

