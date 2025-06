Basket, Serie A: Milano resta in vetta, che lotta sul fondo classifica!

Dopo gli anticipi di ieri con le vittorie di Siena e Sassari, la ventiduesima giornata di campionato ha fatto registrare due sorprese nella zona bassa della classifica: la vittoria di misura di Pesaro su Pistoia lascia i marchigiani sul fondo della classifica, considerando il contemporaneo ed inatteso successo di Montegranaro a Varese. La vittoria degli uomini di coach Recalcati consente l’aggancio alla Vanoli Cremona, battuta a Roma.

In chiave alta classifica, Milano sbanca Reggio Emilia nel posticipo serale, mentre alle spalle della capolista prosegue la corsa di Brindisi che ha la meglio in casa su Caserta. Completa il turno la vittoria di Venezia su Bologna, con i felsinei pericolosamente immischiati nella lotta per non retrocedere.

22° Giornata

Sidigas Avellino-Banco di Sardegna Sassari 68-75

Montepaschi Siena-Acqua Vitasnella Cantù 68-62

Umana Venezia-Granarolo Bologna 82-74

Cimberio Varese-Sutor Montegranaro 69-75

Acea Roma-Vanoli Cremona 85-80

Enel Brindisi-Pasta Reggia Caserta 64-53

Victoria Libertas Pesaro-Giorgio Tesi Group Pistoia 75-74

Grissin Bon Reggio Emilia-EA7 Emporio Armani Milano 78-82

