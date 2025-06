Basket, Serie A: spicca il derby Cantù-Milano e la supersfida Sassari-Siena

L’undicesimo turno del campionato di serie A di basket si dividerà su due giorni, con i classici sei incontri alle 18:15, un posticipo serale ed il monday night con il big match di giornata che vede il derby tra la FoxTown Cantù e l’Emporio Armani Milano: entrambe protagoniste in Europa, proveranno l’aggancio alle prime 4 posizioni.

Ma anche il posticipo serale promette scintille e spettacolo con la sfida al vertice tra il Banco Sardegna Sassari e la Montepaschi Siena, reduce dalla cocente eliminazione in Eurolega. L’altra capolista Brindisi punta a sfruttare il fattore campo contro Montegranaro, mentre a Cremona va in scena la sfida di cosa tra i locali e la Scavolini Pesaro, fanalino di coda. L’Acea Roma prova a dimenticare le delusioni europee in casa contro la Grissin Bon Reggio Emilia, mentre a Bologna va in scena la sfida tra deluse con i padroni di casa che ospitano la Sidigas Avellino, mentre completano il turno le sfide tra Pasta Reggia Caserta-Cimberio Varese e Giorgio Tesi Group Pistoia-Umana Venezia.

11° Giornata – 22/12/2013 18:15

Vanoli Cremona-Victoria Libertas Pesaro

Pasta Reggia Caserta-Cimberio Varese

Giorgio Tesi Group Pistoia-Umana Venezia

Granarolo Bologna-Sidigas Avellino

Enel Brindisi-Sutor Montegranaro

Acea Roma-Grissin Bon Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari-Montepaschi Siena ore 20:30

Acqua Vitasnella Cantù-EA7 Emporio Armani Milano 23/12/2013 ore 20:30

