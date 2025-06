Basket, Serie A: spicca il derby campano nel 21° turno

Il 21° turno di Serie A si giocherà tutto di domenica e si aprirà con l’anticipo delle 16:30 a Bologna tra i felsinei e l’Acea Roma. Alle 18:15 in programma altre sei gare, con Montegranaro che chiede ai campioni d’Italia di Siena punti salvezza, mentre la neo capolista solitaria Milano,rinfrancata anche dalla vittoria in Eurolega ieri sera, prova a continuare la striscia positiva in casa contro Venezia.

L’altra reduce europea, Reggio Emilia va a Pistoia per proseguire il doppio sogno playoff-Eurochallenge; Sassari invece ha l’antipasto degli ottavi di Eurocup a Berlino in casa contro l’agguerrito fanalino di coda Pesaro.

Brindisi cerca di riprendere la corsa vincente al Pala Pentassuglia contro la derelitta Cimberio Varese, fresca di cambio in panchina, mentre promettono scintille il derby lombardo Cantù-Cremona e quello campano dal sapore play off tra Caserta ed Avellino, che chiuderà il sipario con il posticipo delle 20:30.

6° Giornata – 02/03/2014

Granarolo Bologna-Acea Roma ore 16:30

Sutor Montegranaro-Montepaschi Siena ore 18:15

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Venezia

Giorgio Tesi Group Pistoia-Grissin Bon Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari-Victoria Libertas Pesaro

Enel Brindisi-Cimberio Varese

Acqua Vitasnella Cantù-Vanoli Cremona

Pasta Reggia Caserta-Sidigas Avellino ore 20:30

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com