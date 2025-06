Basket, Serie A: Siena sola in vetta, Cremona e Pesaro in coda

In attesa del posticipo di fuoco con il derby lombardo tra FoxTown Cantù ed Emporio Armani Milano, l’undicesimo turno di serie A ha fornito alcuni segnali importanti in chiave classifica: la prima sconfitta interna per Brindisi arriva con un avversario inatteso, quella Montegranaro tutta cuore e grinta di coach Recalcati, capace di espugnare il parquet pugliese dopo un overtime.

Siena ha dimostrato di aver attutito il pesante doppio colpo dell’eliminazione in Eurolega e della partenza di Hackett, infilando la nona vittoria stagionale che equivale al primato solitario in classifica: di contro Sassari e Brindisi potrebbero vedersi agganciare al secondo posto da Cantù, in caso di successo nel derby di questa sera; ma i canturini potrebbero a loro volta essere agganciati di Milano in caso di sconfitta, con Roma spettatrice interessata a quota 14 punti.

La sconfitta interna di Bologna con Avellino riapre la corsa alla final eight, con ben 4 squadre a quota 10 punti in classifica: Reggio Emilia, Venezia, Avellino e Caserta le tenteranno tutte in queste ultime 4 giornate del girone d’andata per accedere alle prime 8 posizioni.

Più indietro e con un occhio alla coda della classifica c’è invece il terzetto a quota 8, con Varese agguantata da Pistoia e Montegranaro: i 4 punti di vantaggio sui fanalini di coda Pesaro e Cremona non sono tanti ma nemmeno pochi per guardare al prosieguo di stagione.

