Basket, Serie A: Siena capolista solitaria

L’undicesima giornata di Serie A regala la prima fuga solitaria in vetta per la Montepaschi Siena che espugna nel finale Sassari e balza solitaria in vetta: in Sardegna decidono due liberi finali di Cournooh, protagonista nel finale di partita palpitante.

il colpo di scena inaspettato arriva comunque da Brindisi, con la sconfitta dei padroni di casa all’over time contro Montegranaro: per i ragazzi di coach Bucchi è la prima sconfitta interna. Nelle altre partite, Caserta vince la seconda consecutiva in casa battendo Varese, mentre lo scontro salvezza tra Cremona e Pesaro viene vinto di misura da questi ultimi, con i lombardi che adesso scivolano sul fondo della classifica. Pistoia in casa va a valanga su Venezia, mentre Lakovic regala due punti insperati ad Avellino in trasferta sul parquet di Bologna. Roma infine ha la meglio in casa su Reggio Emilia, mentre il posticipo prevede il derby tra Cantù e Milano come dessert finale di una giornata che ha già dato alcuni verdetti importanti.

SERIE A BEKO – 11° Giornata – 22/12/2013

Acea Roma – Grissin Bon Reggio Emilia 72-67

Pasta Reggia Caserta – Cimberio Varese 86-80

Vanoli Cremona – Victoria Libertas Pesaro 80-82

Enel Brindisi – Sutor Montegranaro 76 – 80

Granarolo Bologna – Sidigas Avellino 74-78

Giorgio Tesi Group Pistoia – Umana Reyer Venezia 81-62

Banco di Sardegna Sassari – Montepaschi Siena 60-62

Acqua Vitasnella Cantù – EA7 Emporio Armani Milano 23/12 20:30

