Basket, Serie A: Siena, Brindisi e Cantù restano in vetta

Il penultimo turno del girone d’andata di Serie A scalza due squadre dalla maxi vetta della classifica: le sconfitte interne per l’Acea Roma (battuta a sorpresa dalla Reyer Venezia ndr) e della Dinamo Sassari, sconfitta nel big match con Milano, lasciano il trio insolito composto da Cantù (vincitrice nell’anticipo di ieri ndr), Siena e Brindisi.

I campioni d’Italia in carica dopo le due sconfitte consecutive hanno ripreso la marcia vincente battendo in casa Varese, mentre i fantastici pugliesi hanno violato il parquet di Pesaro ora nuovamente fanalino di coda a causa dell’inaspettata sconfitta di Caserta a Cremona.

In chiave Final Eight ritorna in corsa Avellino che batte in casa la Sutor Montegranaro.

SERIE A BEKO – 14° Giornata

Acqua Vitasnella Cantù – Grissin Bon Reggio Emilia 73-65

Giorgio Tesi Group Pistoia – Granarolo Bologna 80-79

Montepaschi Siena – Cimberio Varese 87-79

Acea Roma – Umana Reyer Venezia 87-92

Sidigas Avellino – Sutor Montegranaro 103-92

Vanoli Cremona – Pasta Reggia Caserta 69-64

Victoria Libertas Pesaro – Enel Brindisi 86-91

Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano 69 – 75

