Basket, Serie A: salta Bechi, a Bologna arriva Valli

La Virtus Pallacanestro Bologna ha comunica di aver trovato l’accordo con Giorgio Valli, che da oggi è il nuovo capo allenatore della prima squadra. Valli ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è prevista per domani, martedì 28 gennaio 2014, alle ore 15, presso la sede di via dell’Arcoveggio 49/2.

Valli prende il posto di Bechi, esonerato dopo la sconfitta di ieri in casa contro Cremona.

