Basket, Serie A: Roma batte Pesaro nell’anticipo

Va all’Acea Roma l’anticipo di campionato del 24° turno: i capitolini hanno battuto per 96-85 in casa il fanalino di coda della Scavolini Pesaro; ottimo inizio per i padroni di casa che vanno al riposo sul 28-12 al 10′, poi subiscono la rimonta ospite (44-36 al 20′).

Terzo periodo nuovamente appannaggio romano con il 73-57, parzialmente mitigato nel finale per il 96-85 finale: top scorer dell’incontro Elston Turner con 37 punti, mentre tra i padroni di casa spiccano Bobby Jones con 22 punti, ma in evidenza anche Phil Goss (16), Hosley Quinton (18) e Jimmy Baron (13).

Tra i marchigiani in doppia cifra anche Ravern Johnson (19) e Marc Trasolini (10).

