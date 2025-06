Basket, Serie A: ritorna il campionato, c’è Cantù-Roma

Archiviata la Final Eight con lo storico successo di Sassari, è già tempo di rituffarsi in campionato in serie A con la quarta giornata di ritorno che si aprirà domani con l’anticipo tra Caserta e Reggio Emilia, chiamata al riscatto dopo la sconfitta in Eurochallenge di martedì che non pregiudica comunque le chance di qualificazione per il quintetto di coach Menetti.

Impegno casalingo domenica per le due finaliste di Final Eight, chiamate al riscatto dopo la batosta in Eurocup: Siena ospita il fanalino di coda Pesaro, mentre Sassari con Cremona mostrerà al suo pubblico la Coppa Italia, sperando di festeggiare con una vittoria importante ai fini play off.

La capolista Brindisi ospita Venezia, entrambi reduci dalla Final Eight ma con umori contrapposti, mentre Montegranaro-Bologna ed Avellino-Varese mettono in palio punti utili per tentare di rientrare nella corsa play off e vivere un finale di stagione tranquillo, ma il clou di giornata è nel posticipo tra Cantù e Roma.

Lunedì si completa il turno con la sfida tra Pistoia e l’altra prima della classe, l’Olimpia Milano.

4° Giornata di ritorno

Pasta Reggia Caserta-Grissin Bon Reggio Emilia 15/02 ore 20:30

Enel Brindisi-Umana Venezia 16/02 ore 18:15

Montepaschi Siena-Victoria Libertas Pesaro

Sutor Montegranaro-Granarolo Bologna

Sidigas Avellino-Cimberio Varese

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona

Acqua Vitasnella Cantù-Acea Roma ore 20:30

Giorgio Tesi Group Pistoia-EA7 Emporio Armani Milano 17/02 ore 20:30

