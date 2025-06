Basket, Serie A: nessuna sorpresa, derby campano a Caserta

Tutto secondo pronostici nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket: nell’anticipo delle 16:30, Roma espugna il parquet di Bologna in volata e guadagna punti importanti in chiave play off. Alle 18:15 in campo le altre squadre: nessuna sorpresa a Montegranaro dove Siena passeggia e chiude con un eloquente +28.

Riprende la corsa vincente anche Brindisi che asfalta la derelitta Varese, mentre la sorpresa di giornata (se così la si può chiamare ndr) arriva da Pistoia, con il successo dei padroni di casa su Reggio Emilia, forse troppo distratta dopo il successo europeo.

La capolista Milano tiene il fattore campo contro Venezia, così come Cantù che fa suo il derby lombardo contro Cremona. Sassari domina contro il fanalino di coda Pesaro e si regala il miglior antipasto possibile in vista dell’andata degli ottavi di finale di Eurocup.

Nel posticipo, Caserta fa suo il derby campano con Avellino e si riscatta della sconfitta nel match d’andata.

SERIE A BEKO – 6° Giornata – 02/03/2014

Granarolo Bologna – Acea Roma 85-89

Sutor Montegranaro – Montepaschi Siena 50-78

Enel Brindisi – Cimberio Varese 96-70

Giorgio Tesi Group Pistoia – Grissin Bon Reggio Emilia 74-66

EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia 91-82

Acqua Vitasnella Cantù – Vanoli Cremona 87-72

Banco di Sardegna Sassari – Victoria Libertas Pesaro 102-78

Pasta Reggia Caserta – Sidigas Avellino 76-57

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com