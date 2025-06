Basket, Serie A: Milano e Sassari a valanga

L’ultima giornata del 2013 nel campionato di massima serie regala 3 vittorie interne e 3 successi esterni, in attesa degli ultimi due posticipi di giornata: Cantù ha ragione nel finale tra le mura amiche di Montegranaro, con un parziale di 10-2 negli ultimi 4′. Milano va a valanga in casa su Avellino, mentre l’altra campana Caserta crolla al Pala Maggiò contro Sassari. Il derby lombardo tra Cremona e Varese va a questi ultimi, mentre Bologna si sbarazza del fanalino di coda Pesaro. Roma espugna il parquet di Pistoia e si piazza in vetta momentanea insieme a Cantù, Sassari e Siena: ma se i campioni d’Italia dovessero vincere il posticipo delle 20:30 a Brindisi sarebbero soli in testa, mentre in caso di vittoria dei pugliesi ci sarebbero addirittura 5 squadre in vetta a quota 18 punti.

SERIE A BEKO – 13° Giornata – 29/12/2013

Acqua Vitasnella Cantù – Sutor Montegranaro 89 – 78

EA7 Emporio Armani Milano – Sidigas Avellino 94 – 58

Pasta Reggia Caserta – Banco di Sardegna Sassari 57-82

Vanoli Cremona – Cimberio Varese 75 – 94

Granarolo Bologna – Victoria Libertas Pesaro 75 – 65

Giorgio Tesi Group Pistoia – Acea Roma 73 – 83

Enel Brindisi – Montepaschi Siena 29/12 ore 20:30

Grissin Bon Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia 30/12 20:30

