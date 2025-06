Basket, Serie A: in testa sempre il trio Siena,Sassari, Brindisi

La decima giornata del campionato di Serie A, apertasi ieri con gli anticipi che hanno visto le vittorie delle “belle d’Europa” Reggio Emilia e Sassari rispettivamente contro Cremona e Montegranaro (a domicilio ndr), la giornata attuale ha confermato l’andamento visto finora in questo primo terzo di stagione.

La vittoria interna di Venezia contro Avellino conferma la sterzata dei lagunari con Markovski in panchina e la discontinuità degli irpini, mentre Cantù con la vittoria nel derby a Varese si conferma la migliore per rendimento tra il campionato e l’Europa. Brindisi soffre più del dovuto contro Pistoia, ma ormai le vittorie interne dei pugliesi sembrano quasi non far più notizia, mentre Caserta si riscopre grande in casa battendo Bologna.

Un grande quarto periodo regala due punti alla terza capolista Siena, nel remake della finale scudetto di pochi mesi fa contro l’Acea Roma: concluderà il turno il posticipo di domani tra il fanalino di coda Pesaro e l’Emporio Armani Milano.

10° Giornata

Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Cremona 93-75

Sutor Montegranaro-Banco di Sardegna Sassari 69-88

Umana Venezia-Sidigas Avellino 84-69

Cimberio Varese-Acqua Vitasnella Cantù 77-82

Enel Brindisi-Giorgio Tesi Group Pistoia 68-60

Pasta Reggia Caserta-Granarolo Bologna 65-57

Montepaschi Siena-Acea Roma 82-70

Victoria Libertas Pesaro-EA7 Emporio Armani Milano 16/12 ore 20:30

CLASSIFICA

Montepaschi SI 16

Banco di Sardegna SS 16

Enel BR 16

Acqua Vitasnella Cantù 14

Granarolo BO 12

Acea Roma 12

EA7 Emporio Armani MI 10

Umana VE 10

Grissin Bon RE 10

Cimberio VA 8

Sidigas AV 8

Pasta Reggia CE 8

Giorgio Tesi Group PT 6

Sutor MGR 6

Vanoli CR 4

V.L. Pesaro 2

