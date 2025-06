Basket, Serie A: impresa di Pesaro, Milano e Brindisi in vetta

La terza giornata di ritorno regala alcuni risultati sorprendenti che cambiano gli equilibri del campionato in alta e bassa classifica: fa scalpore il ko di Cantù in casa del fanalino di coda Pesaro, successo che rilancia le ambizioni salvezza dei marchigiani e che allontana dalla vetta della classifica gli uomini di coach Sacripanti.

A guidare la classifica adesso l’insolito duo Milano-Brindisi, entrambe vincitrici rispettivamente in casa contro Caserta i meneghini, sul parquet di Cremona i pugliesi. In chiave play off perdono anche Siena (di misura a Bologna ndr), Sassari (a Pistoia ndr) e Roma, quest’ultima a sorpresa in casa con Avellino.

La rediviva Varese espugna Venezia, mentre il posticipo vede trionfare la Grissin Bon Reggio Emilia che regola in casa Montegranaro.

SERIE A BEKO – 18° Giornata

Umana Reyer Venezia – Cimberio Varese 77-93

Granarolo Bologna – Montepaschi Siena 57-54

Victoria Libertas Pesaro – Acqua Vitasnella Cantù 82-79

Giorgio Tesi Group Pistoia – Banco di Sardegna Sassari 81-69

EA7 Emporio Armani Milano – Pasta Reggia Caserta 61-43

Acea Roma – Sidigas Avellino 72-80

Vanoli Cremona – Enel Brindisi 53-64

Grissin Bon Reggio Emilia – Sutor Montegranaro 89-80

CLASSIFICA

EA7 Emporio Armani MI, Enel BR 26

Acqua Vitasnella Cantù 24

Montepaschi SI, Acea Roma 22

Banco di Sardegna SS 20

Umana VE, Grissin Bon RE, Sidigas AV 18

Pasta Reggia CE, Giorgio Tesi Group PT, Cimberio VA, Granarolo BO 16

Vanoli CR 12

Sutor MGR 10

V.L. Pesaro 8

