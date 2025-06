Basket, Serie A: i top&flop dell’ottava giornata

In attesa dei due posticipi di questa sera che chiuderanno l’ottavo turno, in Serie A si registrano ancora importanti novità dopo le gare di ieri.

Ecco i top&flop di giornata.

TOP

Troy Bell: protagonista nella vittoria di Reggio Emilia che fa suo il derby emiliano contro la Granarolo Bologna. Per lui 25 punti e tanto spettacolo in campo.

Emanuele Molin: non era assolutamente facile per la sua Caserta rialzare la testa dopo 5 sconfitte consecutive, andando a dominare in casa della Sutor Montegranaro.

Banco di Sardegna Sassari: coach Sacchetti ha tra le mani una solida realtà della pallacanestro italiana che fa enormi progressi in Europa ed in Italia è ormai da top classifica. La vittoria in casa di Venezia lo dimostra ampiamente…

FLOP

Granarolo Bologna: il derby perso risucchia i bolognesi nella zona di centro classifica.

Dimitri Lauwers: 5 punti in 15 minuti ed un -20 di valutazione. Uno dei protagonisti in negativo della disfatta interna di Montegranaro.

Sandro Dell’Agnello: l’obiettivo salvezza ad inizio stagione era difficilissimo con una Pesaro dal budget low cost, ma la sconfitta di ieri a Varese crea non poche preoccupazioni in casa marchigiana.

