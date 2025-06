Basket, Serie A: i top&flop della settima giornata

Il settimo turno ha regalato la vetta solitaria all’Enel Brindisi ormai non più una sorpresa, ma un’autentica realtà del campionato di serie A.

Vediamo chi sono stati i top&flop di giornata.

TOP

Folarin Campbell: 15 punti per lui ieri, con un 33 dalla lunga distanza ed un 60% da due. Prestazione da incorniciare per la guardia americana ieri a Caserta, non male per un debuttante in massima serie.

Tesi Group Pistoia: vincere una sfida importantissima in chiave salvezza dopo ben tre tempi supplementari è indice di grande forza di volontà e dà fiducia per il prosieguo della stagione.

Stefano Sacripanti: vincendo lo scontro diretto con Siena, Cantù riacciuffa il treno dell’alta classifica, restando la migliore italiana per rendimento tra campionato e Coppe europee. Per il coach al rientro nella città canturina dopo 6 anni di assenza, un inizio incoraggiante.

FLOP

Troy Bell: un solo punto in 14 minuti per l’arma di spicco di Reggio Emilia che non riesce ad esprimersi nella sciagurata trasferta meneghina.

Frank Vitucci: le sconfitte superano le vittorie nel bilancio stagionale ed Avellino è sempre più attardata dall’alta classifica. Uno smacco dopo la sontuosa campagna acquisti.

Pasta Reggia Caserta: dov’è finita la Caserta delle prime due giornate? I campani sono ormai alla quinta sconfitta consecutiva e necessitano di un repentino cambio di rotta.