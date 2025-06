Basket, Serie A: i top&flop della sesta giornata

Manca ancora il posticipo tra Venezia e Milano, con il debutto in panchina di Markovski per i lagunari, ma la sesta giornata di campionato ha già lasciato alcuni spunti interessanti: dall’impresa di Bologna a quella di Brindisi ed il flop di Cantù.

Vediamo chi sono stati i top&flop di giornata .

TOP

Daniele Cavaliero: c’è anche il suo zampino nella vittoria di Avellino nel derby contro Caserta, con una striscia di 8 punti consecutivi nel secondo periodo che tanto bene fanno alla sua squadra per il morale e la classifica.

Enel Brindisi: non ci sono più dubbi sui pugliesi, ormai una certezza in questo campionato dopo il blitz varesino che li tiene ancora in testa alla classifica.

Luca Bechi: un ultimo quarto formidabile e Bologna espugna la Capitale mantenendo la vetta della classifica. Tanto merito è anche il suo, con cambi e mosse tattiche azzeccate.

FLOP

Cimberio Varese: attardata in campionato, malissimo in Europa. Dopo l’eliminazione dal preliminare di Eurolega, stagione in discesa per i lombardi.

Luca Dalmonte: un quarto periodo da incubo, quello vissuto dal coach dell’Acea Roma che non riesce a trovare le contromisure da apporre allo strapotere della Granarolo Bologna.

Travis Diener: Sassari vince e lui mette insieme 6 punti frutto di un 2/4 dalla lunga distanza, ma in 20 minuti totali ci si aspettava qualcosina in più dall’italo-americano, oscurato dalla prestazione monstre del cugino Drake.