Basket, Serie A: i top&flop della decima giornata

La decima giornata si concluderà questa sera con il posticipo tra Scavolini Pesaro ed Emporio Armani Milano, ma è già tempo di scegliere i top&flop del turno.

TOP

Drake Diener: l’emblema della splendida stagione che stanno vivendo in Sardegna. L’americano guida la pattuglia sassarese al top in Italia ed Europa.

Zare Markovski: da quando si è seduto sulla panchina di Venezia i lagunari hanno risalito la china verso la zona play off.

Grissin Bon Reggio Emilia: sta onorando l’Eurochallenge ed è ai margini della zona Final Eight. Per Troy Bell e compagni una stagione che sta regalando soddisfazioni.

FLOP

Jaka Lakovic: la punta dell’iceberg del flop della Sidigas Avellino. Il 35 enne non riesce a rendere secondo i suoi standard ed i campani ne risentono fortemente.

Sutor Montegranaro: in casa dovrebbe costruire il bottino utile per la salvezza, ma le ultime due sconfitte interne potrebbero complicare i piani per il team di coach Recalcati.

Fabrizio Frates: fuori dall’Eurocup ed attardata in campionato, la sua Varese sta deludendo in questo primo scorcio di stagione sia nei confini nazionali che continentali.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com