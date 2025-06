Basket, Serie A: i top & flop di giornata

Una giornata con pochi sussulti e nessuna sorpresa: la ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket va in archivio, in attesa di una settimana importante in chiave europea per i club azzurri.

Vediamo chi sale e chi scende nella sesta giornata di ritorno…

TOP

Luca Dalmonte: la vittoria di Roma sul parquet di Bologna è di quelle che peseranno in chiave play off, con i capitolini che saranno la mina vagante della post season.

Dinamo Sassari: un +24 sul fanalino di coda (sfondando il muro dei 100 punti ndr) è la giusta iniezione di fiducia in vista dell’andata degli ottavi di Eurocup a Berlino.

Jeff Brooks: l’eroe del derby campano che fa le fortune di Caserta con 25 punti in 31 minuti ed una prestazione eccellente che regala ai casertani l’ottavo posto momentaneo in classifica con il sorpasso proprio sui cugini.

FLOP

Rimantas Kaukenas: forse è un pochino azzardata come scelta, considerando la grande stagione che sta vivendo, ma nella trasferta di Pistoia a Reggio Emilia sono venuti a mancare i suoi punti.

Sutor Montegranaro: assetati di punti salvezza i marchigiani cadono clamorosamente contro i campioni d’Italia di Siena, racimolando appena 50 punti.

Stefano Bizzozi: debutto amaro da head coach sulla panchina di Varese. Sia chiaro: lungi da volergli addossare le colpe di una stagione disgraziata, ma in queste ultime 9 giornate servirà una Cimberio nettamente diversa rispetto a quella vista ieri a Brindisi.

