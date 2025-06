Basket, Serie A: i top & flop della 24ma giornata

Si concluderà questa sera la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, con il posticipo tra Montegranaro e la capolista Milano: quello di ieri però è stato un turno favorevole proprio alla prima della classe, con molte sorprese proprio in alta classifica.

Riviviamo i top & flop di giornata

TOP

Elston Turner: Pesaro è uscita sconfitta dall’anticipo di Roma, ma i suoi 37 punti messi contro i capitolini gli valgono il titolo di top scorer di giornata in massima serie.

Juve Caserta: la splendida vittoria interna contro Cantù determina uno scossone con tre squadre adesso appaiate a 32 punti al secondo posto, ma soprattutto fortifica la posizione dei campani in chiave play off.

Stefano Bizzozi: la seconda vittoria consecutiva da quando siede come head coach a Varese non è solo un caso. adesso i lombardi, fuori dalla zona pericolo possono anche aspirare ad un posto nei play off.

FLOP

Joe Ragland: i 6 punti messi a segno al Pala Maggiò in 34 minuti di utilizzo sono tra le cause dello stop di Cantù a Caserta.

Sidigas Avellino: gli irpini scrivono un’altra brutta pagina della loro pessima stagione con una netta sconfitta a Siena.

Piero Bucchi: la prima sconfitta interna contro Bologna è un brutto colpo per la classifica dei pugliesi, che avrebbero potuto riconquistare il secondo posto solitario in classifica.

Foto: Sportcasertano.it