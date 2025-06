Basket, Serie A: i top & flop del 18° turno

Dopo una giornata piena di risultati sorprendenti tra alta e bassa classifica, analizziamo nel dettaglio i top & flop del 18° turno di Serie A.

TOP

Scavolini Pesaro: i marchigiani fanno loro il testa coda tra le mura amiche contro Cantù e trovano due punti insperati che vivacizzano la lotta per la salvezza.

Will Thomas: nel blitz di Avellino nella Capitale c’è tanto di suo, con 22 punti che hanno pesato molto nell’economia del match.

Paolo Moretti: ormai Pistoia in casa batte tutte le grandi, ma ieri contro Sassari con quel time out nel terzo periodo ha dato la scossa decisiva ai suoi, riportandoli alla calma.

FLOP

Acqua Vitasnella Cantù: una sconfitta che pesa quella sul campo del fanalino di coda Pesaro, che costa la vetta della classifica. Sacripanti dovrà lavorare duro per riportare i suoi al livello di inizio stagione tra Italia ed Europa.

Drake e Travis Diener: Sassari perde a Pistoia e lo si nota anche dalle polveri bagnate dei due cugini italo-americani che non riescono a varcare la soglia della doppia cifra. E se non girano loro, fa fatica tutto l’attacco sardo…

Emanuele Molin: racimolare appena 43 punti in 40′ a Milano è una pecca non da poco per la sua Caserta che contro le grandi (vedi match contro Sassari al Pala Maggiò ndr) fa fatica a carburare in attacco.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com