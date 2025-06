Basket, Serie A: i top & flop del 17° turno

Altra giornata interessante in chiave classifica per il campionato di basket: in attesa del posticipo ecco i top & flop del 17° turno.

TOP

Joe Ragland: con un grande ultimo quarto regala vittoria e primato a Cantù nel big match contro Sassari.

Vanoli Cremona: il blitz di Bologna è di quelli che pesano in chiave classifica con due punti che saranno determinanti per la salvezza.

Piero Bucchi: dopo la bruciante sconfitta con Milano nel turno precedente era necessario rialzare la cresta ed il coach dei pugliesi lo ha fatto dando grande arica al suo gruppo.

FLOP

Drew Gordon: quei due tecnici nell’ultimo periodo peseranno come un macigno sulla sconfitta al fotofinish di Sassari a Cantù.

Umana Venezia: tra casa e trasferta il rendimento cambia ed a Montegranaro si poteva tornare con due punti in più per fare la voce grossa in classifica.

Luca Bechi: mancato l’accesso alla Final Eight, arriva anche lo stop interno con Cremona. E intanto la classifica piange…