Basket, Serie A: gli anticipi vanno a Pistoia e Cantù

Due vittorie casalinghe negli anticipi della quattordicesima giornata del campionato di Serie A: a Cantù i padroni di casa battono 73-65 la Grissin Bon Reggio Emilia e balzano provvisoriamente in testa a quota 20. Nell’altro anticipo, Pistoia lotta e combatte ma alla fine prevale di misura su Bologna per 80-79, inguaiando i felsinei nella disperata corsa ad un posto per le Final Eight.

