Basket, Serie A: gli anticipi premiano Siena e Sassari

La ventiduesima giornata del campionato di serie A di basket si è aperta con ben due anticipi che si sono chiusi con una vittoria esterna ed un successo interno: ad Avellino, la Dinamo Sassari con la testa già rivolta al return match di Eurocup contro l’Alba Berlino, riesce comunque a non distrarsi e porta a casa due punti pesantissimi in chiave play off.

Al PaladelMauro il finale recita 68-75 per gli uomini di coach Sacchetti, grazie alla buona vena realizzativa del duo Caleb Green e Drake Diener, entrambi a quota 13 punti. Agli irpini non bastano i 17 punti di Ivanov ed i 13 di Cavaliero.

Nell’altro anticipo a Siena i campioni d’Italia hanno ragione su Cantù, grazie ad una monumentale prova di Matt Janning che con 20 punti guida i campioni d’Italia al successo per 68-62.

Foto: Sassarinotizie