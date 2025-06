Basket, Serie A: fari puntati sul big match Sassari-Milano

La prima giornata del 2014 si aprirà domani sera con i due anticipi in programma a Pistoia tra i locali ed il Granarolo Bologna che cerca di blindare l’accesso alla Final Eight; a Cantù invece arriva Reggio Emilia, ma i padroni di casa non sembrano disposti a fare sconti, in virtù del primo posto in coabitazione con altre 4 squadre.

Domenica sarà il turno delle altre prime della classe: Siena ospita Varese per riprendere il cammino vincente dopo due stop consecutivi, Roma deve stare attenta a Venezia in cerca di punti per stare tranquilla, mentre Brindisi è attesa dalla non facile trasferta contro una Scavolini Pesaro affamata di punti salvezza. Caserta va a far visita al fanalino di coda Cremona mentre Avellino tenta l’ultimo disperato assalto alla Coppa Italia ma deve fare i conti con Montegranaro.

I fuochi d’artificio sono previsti in serata con la supersfida tra Sassari e Milano, che rinvigorita dall’innesto di Hackett tenterà l’aggancio in classifica ai sardi.

14° Giornata

Giorgio Tesi Group Pistoia-Granarolo Bologna 04/01 ore 20:30

Acqua Vitasnella Cantù-Grissin Bon Reggio Emilia 04/01 ore 20:30

Vanoli Cremona- Pasta Reggia Caserta 05/01 ore 18:15

Montepaschi Siena-Cimberio Varese

Sidigas Avellino-Sutor Montegranaro

Victoria Libertas Pesaro-Enel Brindisi

Acea Roma-Umana Venezia

Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano ore 20:30

