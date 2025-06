Basket, Serie A: Emporio Armani Milano ko nel posticipo

Esordio vincente per Zare Markovski sulla panchina dell’Umana Venezia che nel posticipo della sesta giornata di campionato ha battuto l’Emporio Armani Milano per 88-82 (18-19;38-38;59-56).

Un successo molto tirato per i lagunari e maturato solo nell’ultimo periodo, come dimostrano anche i parziali molto tirati dei primi tre quarti di gara: sugli scudi per i padroni di casa Smith, top scorer dell’incontro con 27 punti e Vitali anch’egli in doppia cifra a 19 punti.

Nelle scarpette rosse doppia cifra per Langford (21), Moss, Jerrels (entrambi a quota 11 ndr) e Haynes (10), insufficienti ad evitare la terza sconfitta in campionato.

