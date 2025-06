Basket, Serie A: c’è il big match Siena-Cantù

Due gare al sabato, cinque domenica alle 18:15, una in posticipo alle 20:30. La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket, va in scena con il formato spezzatino: tra i primi a scendere in campo per esigenze europee la Sidigas Avellino ed il Banco Sardegna Sassari, atteso dal return match di Eurocup a Berlino per riscattare la sconfitta dell’andata.

Altro anticipo di lusso quello tra i campioni d’Italia Siena e Cantù, con in palio punti importanti in chiave play off. La domenica invece si apre con la sfida salvezza tra Pesaro e Pistoia, con i marchigiani ultimi in classifica e chiamati a non fallire l’appuntamento interno; Varese può provare ad invertire la rotta contro Montegranaro, mentre Roma chiede a Cremona punti per l’alta classifica.

Venezia-Bologna può già considerarsi una sorta di amichevole visto il rassicurante margine delle due sulla zona retrocessione ed il gap su quella play off. Brindisi prova a restare in scia alla capolista Milano (impegnata in posticipo a Reggio Emilia dopo il brillante giovedì di Coppa ndr), ma di contro c’ Caserta che venderà cara la pelle.

7° Giornata – 09/03/2014

Sidigas Avellino-Banco di Sardegna Sassari 08/03 ore 20:30

Montepaschi Siena-Acqua Vitasnella Cantù

Victoria Libertas Pesaro-Giorgio Tesi Group Pistoia 09/03 ore 18:15

Umana Venezia-Granarolo Bologna

Cimberio Varese-Sutor Montegranaro

Acea Roma-Vanoli Cremona

Enel Brindisi-Pasta Reggia Caserta

Grissin Bon Reggio Emilia-EA7 Emporio Armani Milano ore 20:30

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com