Basket, Serie A: c’è il big match Roma-Siena

Rush finale della regular season di serie A con la decima giornata di ritorno che può dare i primi importanti verdetti in chiave play off: si comincia con l’anticipo di domani sera a Cantù, dove i padroni di casa attendono la rediviva Cimberio Varese, trasformata con l’avvento in panchina di Bizzozi.

Domenica la seconda vice capolista Brindisi va a fare visita a Pistoia, relativamente tranquilla in chiave salvezza; Bologna-Caserta vale il sogno play off per i campani ed un finale di stagione senza patimenti per i felsinei, mentre Avellino tenta l’aggancio a Venezia al nono posto in classifica.

A Cremona debutta Amedeo Della Valle, ultimo acquisto della Grissin Bon Reggio Emilia, mentre Sassari chiede strada a Montegranaro, penultima in classifica: il big match di giornata è previsto però in serata con la sfida tra Roma e Siena, che lo scorso anno è valsa addirittura la finale scudetto.

In posticipo invece la capolista Milano, qualificata ai quarti di finale di Eurolega, ospiterà Pesaro, nel più classico dei testa coda.

25° Giornata

Acqua Vitasnella Cantù-Cimberio Varese 29/03 ore 20:30

Giorgio Tesi Group Pistoia-Enel Brindisi 30/03 ore 18:15

Granarolo Bologna-Pasta Reggia Caserta

Sidigas Avellino-Umana Venezia

Vanoli Cremona-Grissin Bon Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari-Sutor Montegranaro

Acea Roma-Montepaschi Siena ore 20:30

EA7 Emporio Armani Milano-Victoria Libertas Pesaro 31/03 ore 20:30

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com