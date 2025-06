Basket, Serie A: Caserta batte Reggio Emilia nell’anticipo

Al Pala Maggiò la Pasta Reggia Caserta supera 74-68 la Grissin Bon Reggio Emilia nell’anticipo della 19 giornata del campionato di serie A: vittoria in rimonta per i campani, guidati da Roberts e Scott e che grazie a questo successo agguantano momentaneamente il quintetto di coach Menetti a quota 18 punti in classifica.

