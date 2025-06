Basket, Serie A: cadono tutte in vetta

Dopo l’anticipo di ieri con la vittoria di Roma, la giornata odierna ha regalato diverse sorprese in vetta alla classifica: nella prima gara di giornata Brindisi perde l’imbattibilità interna contro Bologna, ma Cantù non ne approfitta per allungare e blindare il secondo posto, cadendo al Pala Maggiò contro una buona Juve Caserta.

Ne consegue quindi che alle spalle di Milano, impegnata domani nel posticipo a Montegranaro, c’è un terzetto a quota 32 con Brindisi, Cantù e Siena, che tra le mura amiche ha poche difficoltà ad archiviare la pratica Avellino. L’altro big match di giornata vede la vittoria di Reggio Emilia contro Sassari, mentre Varese centra la seconda vittoria consecutiva battendo Pistoia in casa e si tira definitivamente fuori dalla zona pericolosa della classifica.

SERIE A BEKO – 24° Giornata

Acea Roma-Victoria Libertas Pesaro 96-85

Enel Brindisi-Granarolo Bologna 68-77

Pasta Reggia Caserta-Acqua Vitasnella Cantù 64-60

Grissin Bon Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari 89-79

Montepaschi Siena-Sidigas Avellino 91-67

Cimberio Varese-Giorgio Tesi Group Pistoia 84-73

Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona 100-78

Sutor Montegranaro-EA7 Emporio Armani Milano 24/03 ore 20:30

