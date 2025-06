Basket, Serie A: Brindisi sola in vetta

La settima giornata di serie A si è aperta ieri con la vittoria di Montegranaro su Varese nell’anticipo del sabato: il big match in posticipo tra Cantù e Siena ha visto la vittoria al fotofinish dei padroni di casa,mentre alle 18.15 la sorpresa di giornata c’è stata a Bologna con il blitz dell’Umana Venezia, alla seconda vittoria consecutiva con Markovski alla guida.

A Sassari i sardi si aggiudicano il big match in chiave play off contro la Sidigas Avellino, mentre Milano va in scioltezza su Reggio Emilia. Caserta acuisce la sua crisi perdendo in casa contro la capolista Brindisi da sola in vetta; Roma riprende la corsa e batte Cremona.

Dopo ben 3 overtime Pistoia fa sua la sfida salvezza in casa contro Pesaro.

SERIE A BEKO – 7° Giornata – 24/11/2013

Sutor Montegranaro – Cimberio Varese 88-83

Banco di Sardegna Sassari – Sidigas Avellino 78 – 75

EA7 Emporio Armani Milano – Grissin Bon Reggio Emilia 73-52

Pasta Reggia Caserta – Enel Brindisi 65-69

Vanoli Cremona – Acea Roma 68 – 78

Granarolo Bologna – Umana Reyer Venezia 80 – 87

Giorgio Tesi Group Pistoia – Victoria Libertas Pesaro 115-110

Acqua Vitasnella Cantù – Montepaschi Siena 90-88

