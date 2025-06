Basket, Serie A: Brindisi batte Siena, in 5 in vetta!

Partita emozionante a Brindisi nel posticipo domenicale della tredicesima giornata di Serie A: gli uomini di coach Bucchi si impongono sui campioni d’Italia di Siena per 71-67 e vanno formare insieme agli stessi senesi, a Cantù, Roma e Sassari un inedito quintetto in testa alla classifica a quota 18 punti. Partita dai due volti al Pala Pentassuglia: gli ospiti vanno subito sul 10-0, poi lentamente capitan Bulleri (che ha festeggiato i 10mila minuti in massima serie ndr) prendono le misure ai senesi e nel finale completano il sorpasso e consegnano, in attesa del posticipo di domani tra Grissin Bon Reggio Emilia ed Umana Venezia una classifica cortissima, che riserverà tantissimi colpi di scena anche in chiave Final Eight.

CLASSIFICA: Montepaschi SI, Banco di Sardegna SS, Acea Roma, Acqua Vitasnella Cantù, Enel BR 18; EA7 Emporio Armani MI 16; Granarolo BO 14; Grissin Bon RE*, Umana VE* Cimberio VA, Pasta Reggia CE

Sidigas AV 12; Giorgio Tesi Group PT 10; Sutor MGR 8; V.L. Pesaro, Vanoli CR 4.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com