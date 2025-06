Basket, Serie A: Brindisi ancora sola in vetta

Dopo la vittoria di Reggio Emilia su Bologna nell’anticipo di ieri, la giornata odierna ha regalato la vittoria di misura di Brindisi su Cantù: i pugliesi di coach Bucchi proseguono la loro corsa solitaria in vetta alla classifica e sono ormai una solida realtà di questa stagione in massima serie.

Per il resto ritornano alla vittoria le due squadre campane: Avellino in casa a fatica contro la Vanoli Cremona, Caserta a valanga sul parquet di Montegranaro: successo fondamentale anche per Varese che mette fine alla sua serie negativa in Italia ed Europa, battendo il fanalino di coda Pesaro.

Nel posticipo serale prima sconfitta dell’era Markovski per Venezia che cede in casa a Sassari: domani chiusura con i due posticipi di lusso con il derby toscano Siena-Pistoia ed il big match Roma-Milano.

8° Giornata – 01/12/2013

Grissin Bon Reggio Emilia-Granarolo Bologna 86-76

Sidigas Avellino-Vanoli Cremona 77-72

Sutor Montegranaro-Pasta Reggia Caserta 77-94

Cimberio Varese-Victoria Libertas Pesaro 91-77

Enel Brindisi-Acqua Vitasnella Cantù 75-74

Umana Venezia-Banco di Sardegna Sassari 87-95

Acea Roma-EA7 Emporio Armani Milano 02/12 20:30

Montepaschi Siena-Giorgio Tesi Group Pistoia 02/12 20:30

