Basket, Serie A: Brindisi all’esame Bologna

Gli alti e bassi registrati in Europa riportano l’attenzione sul campionato, che già domani sera con l’anticipo tra Vanoli Cremona ed Umana Venezia apre i battenti del nono turno.

Domenica anticipa di un’ora Sassari, che dopo il successo qualificazione in Eurocup tenta il bis in casa contro la Grissin Bon Reggio Emilia, anch’essa vincente in Eurochallenge. Cantù invece dopo il primo ininfluente stop in campo continentale vuole riprendere la marcia vincente in campionato contro la Pasta Reggia Caserta. I campioni d’Italia in carica di Siena, rinvigoriti dal successo in extremis in Eurolega, faranno visita invece alla Sidigas Avellino, campo trappola dove spesso hanno perso.

Milano prova a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Real Madrid, ma Montegranaro venderà cara la pelle, così come il fanalino di coda Pesaro con l’Acea Roma, fresca di eliminazione in Eurocup; Pistoia-Varese chiude il quadro delle sfide delle 18:15, mentre il posticipo di lusso vedrà di fronte la capolista a sorpresa Brindisi opposta in trasferta alla Granarolo Bologna.

9° Giornata

Vanoli Cremona- Umana Venezia 07/12 ore 20:30

Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 08/12 ore 17:15

Acqua Vitasnella Cantù-Pasta Reggia Caserta ore 18:15

Sidigas Avellino-Montepaschi Siena

Giorgio Tesi Group Pistoia-Cimberio Varese

EA7 Emporio Armani Milano-Sutor Montegranaro

Victoria Libertas Pesaro-Acea Roma

Granarolo Bologna-Enel Brindisi ore 20:30

