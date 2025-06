Basket: Serie A Beko, il focus sulla sesta giornata

La sesta giornata del campionato di Serie A Beko si apre con il derby campano tra Avellino e Caserta: entrambe a quota 4 in classifica, con situazioni differenti ma stato d’animo deluso per ambedue le compagini, reduci da ko pesanti da dover riscattare. Una cosa è certa: per una delle due, la crisi sarà ancora aperta…

La domenica si apre invece con la sfida salvezza tra Reggio Emilia e Pistoia, con i padroni di casa decisi a distanziare la matricola toscana. Sassari va a Pesaro cercando di restare attaccata al treno dell’alta classifica, mentre Cantù cerca punti sulla carta facili sul parquet del fanalino di coda Cremona.

I campioni d’Italia di Siena rinfrancati dal successo europeo di Malaga ospitano la Sutor Montegranaro per proseguire la striscia positiva in campionato, mentre la sorpresa Brindisi è attesa dal banco di prova Varese per provare a stupire anche lontano dalle mura amiche.

Il big match di giornata è il posticipo in onda sulle reti Rai tra due delle quattro capoliste e va in scena nella capitale: Acea Roma-Granarolo Bologna vale già tanto in termini di classifica.

Lunedì a Venezia infine, l’Armani Milano (attesa stasera dalla gara di Eurolega ndr) proverà a restare incollata ai quartieri alti, ma di fronte troverà i lagunari che vogliono ben figurare nel giorno del debutto di Zare Markovski in panchina.

6° Giornata – 17/11/2013 18:15

Sidigas Avellino-Pasta Reggia Caserta 16/11 20:30

Grissin Bon Reggio Emilia-Giorgio Tesi Group Pistoia

Victoria Libertas Pesaro-Banco di Sardegna Sassari

Vanoli Cremona-Pallacanestro Cantù

Montepaschi Siena-Sutor Montegranaro

Cimberio Varese-Enel Brindisi ore 19

Acea Roma-Granarolo Bologna ore 20.30

Umana Venezia-EA7 Emporio Armani Milano 18/11 20:30

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com