Basket, Serie A Beko: ad Avellino il derby campano

La Sidigas Avellino si aggiudica il derby campano, anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A Beko: gli uomini di coach Frank Vitucci hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulla Pasta Reggia Caserta, che aveva iniziato bene chiudendo il primo quarto in vantaggio di due lunghezze (15-17).

Nel secondo periodo gli irpini si aggrappano a Cavaliero che con 8 punti in fila riporta avanti i suoi ed all’intervallo lungo si va sul punteggio di 37-32 per i padroni di casa, che al rientro in campo guidati dall’ever green Spinelli controllano l’avversario ed allungano sul +8 al 30′ (52-44).

Nell’ultimo periodo la tensione aumenta ma si assiste comunque ad un match gradevole con la Sidigas trascinata da Lakovic ed Ivanov e Caserta tenuta egregiamente in partita da Mordente, Vitali e Moore (top scorer del match con 17 punti): ma proprio quando la rimonta sembra ad un passo una tripla di Taquan Dean ed un’altra di Lakovic spianano la strada al successo irpino per il 76-70 finale che interrompe la striscia negativa di Avellino dopo due stop consecutivi, mentre a Caserta suona il campanello d’allarme per la quarta sconfitta di fila dopo un ottimo inizio nelle prime due giornate.

