Basket, Serie A: a Montegranaro l’anticipo del sabato

Un grande terzo periodo regala due punti in classifica alla Sutor Montegranaro che regola la Cimberio Varese nell’anticipo di campionato della settima giornata: dopo i primi due periodi di marca ospite (14-21 e 37-44 i parziali ndr) al ritorno in campo dopo l’intervallo lungo, Cinciarini, Collins e Mayo si caricano la squadra sulle spalle e con un parziale eloquente (29-14, con 66-58 al 30′ ndr) portano avanti i marchigiani e gestiscono il vantaggio fino al 40′ per l’88-83 finale.

