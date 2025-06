Basket, Serie A: a Milano il posticipo di campionato

Vittoria a valanga per l’Emporio Armani Milano che espugna il parquet del fanalino di coda Scavolini Pesaro con il punteggio finale di 73-94 (20-23;43-55;57-76) che proietta le scarpette rosse al settimo posto in classifica in coabitazione con Acea Roma e Granarolo Bologna.

Guidati da un Langford in gran spolvero (25 punti alla fine per lui ndr), gli uomini di coach Banchi mettono la freccia nel terzo periodo e controllano nell’ultimo quarto la gara, contenendo i padroni di casa.

CLASSIFICA

Montepaschi SI 16

Banco di Sardegna SS 16

Enel BR 16

Acqua Vitasnella Cantù 14

Granarolo BO 12

Acea Roma 12

EA7 Emporio Armani MI 12

Umana VE 10

Grissin Bon RE 10

Cimberio VA 8

Sidigas AV 8

Pasta Reggia CE 8

Giorgio Tesi Group PT 6

Sutor MGR 6

Vanoli CR 4

V.L. Pesaro 2

