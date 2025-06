Basket, serie A: a Cantù l’anticipo con Varese

Il derby lombardo del 25° turno va all’Acqua Vitasnella Cantù che si è imposta per 84-68 sulla Cimberio Varese: dopo un primo quarto in equilibrio, i canturini hanno poi preso il largo toccando anche i 20 punti di vantaggio (63-43 al 30′ ndr) guidati da un Aradori in formato super, autore di ben 25 punti.

