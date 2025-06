Basket, Serie A: a Bologna il posticipo serale

Grande impresa della Granarolo Bologna che espugna il Pala Eur a Roma e vola in testa alla classifica insieme al duo composto dalla Montepaschi Siena e dall’Enel Brindisi.

Dopo un ottimo primo quarto che i capitolini chiudono sul 31-18, Imbrò riporta in partita i suoi nel secondo periodo che vede le due squadre sul 48-41 per i padroni di casa; al rientro dall’intervallo lungo, Roma rimette la testa avanti e chiude 67-55, ma nell’ultimo periodo Walsh, Gaddefors ed Hardy sono devastanti e con un parziale di 34-14, regalano un successo insperato per i bolognesi che chiudono in scioltezza sul 81-89 finale.

