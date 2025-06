Basket, Serie A: 19° turno con poche sorprese

La quarta giornata di ritorno del campionato di serie A, apertasi ieri con l’anticipo tra Caserta e Reggio Emilia con il successo dei campani, ha visto sostanzialmente confermati i pronostici della vigilia: Avellino da un ventello a Varese e si rilancia in chiave play off, mentre in vetta non cambia nulla.

Brindisi, in attesa del posticipo di domani tra Pistoia e Milano, fa il suo dovere in casa con Venezia; nel big match in posticipo tra Cantù e Roma, i padroni di casa vincono una gara sempre in equilibrio ed agganciano momentaneamente Milano al secondo posto. Alle spalle vincono sia Siena e Sassari, in casa rispettivamente contro Pesaro e Cremona, con i sardi che festeggiano alla grande il successo in Final Eight davanti al loro pubblico. Montegranaro mette un altro mattone alla sua salvezza battendo in casa la Granarolo Bologna al fotofinish.

SERIE A BEKO – 4° Giornata

Pasta Reggia Caserta-Grissin Bon Reggio Emilia 74-68

Sidigas Avellino-Cimberio Varese 83-63

Enel Brindisi-Umana Reyer Venezia 88-78

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona 95-61

Sutor Montegranaro – Granarolo Bologna 86-84

Montepaschi Siena – Victoria Libertas Pesaro 80-70

Acqua Vitasnella Cantù – Acea Roma 83-80

Giorgio Tesi Group Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano 17/02 20:30

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com