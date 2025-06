Basket, sconfitte per Roma e Milano in Europa

Dopo le emozioni del Mandela Forum con la vittoria in extremis della Montepaschi Siena, arrivano due sconfitte nella serata europea di basket: in Eurocup, sconfitta e qualificazione più che compromessa per l’Acea Roma che cede di misura all’Alba Berlino per 84-81 dopo aver sciupato un buon vantaggio accumulato alla fine del terzo periodo.

Sconfitta anche se preventivata alla vigilia anche per l’Emporio Armani Milano che cede in casa ad un imbattuto Real Madrid che si impone grazie ad una grande prova di squadra: per i meneghini il discorso qualificazione è soltanto rimandato di sette giorni, con la possibilità di festeggiarla in casa nel prossimo impegno contro il Brose in caso di vittoria.

